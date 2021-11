Streaming-Dienste sind seit jeher ja sehr verschlossen was Zahlen zur Nutzung ihrer Inhalte angeht, Netflix veröffentlicht seit kurzem nun aber immerhin wöchentlich Top 10-Listen der meistgesehenen Filme und Serien. Dabei setzt man nun auf eine andere Metrik als zuletzt: Hatte man bislang bei der (seltenen) Bekanntgabe von Reichweiten immer die Zahl der Netflix-Haushalte angegeben, die mindestens zwei Minuten einer Produktion gesehen hatten, ist der Maßstab nun die Anzahl der insgesamt gestreamten Stunden.

Das wiederum ist eine Zahl, die die AGF in zumindest ähnlicher Form (hier Nutzungsvolumen genannt) auch für hiesige TV-Sendungen ausweist - und das setzt die Netflix-Nutzung durchaus in ein interessantes Verhältnis. So rechnet die AGF vor, dass der "Tatort: Murot und das Prinzip Hoffnung" vom vergangenen Sonntag auf ein Gesamt-Nutzungsvolumen von 10.824.545 Stunden kam, wie sie in einem LinkedIn-Posting schreibt.

In der Woche vom 15. bis 21. November würde sich der "Tatort" damit auf Rang 8 der meistgesehenen Netflix-Filme einreihen - und zwar weltweit. Die Streaming-Nutzung in den Tagen nach der Ausstrahlung ist hier noch gar nicht mit eingerechnet, weil sie erst nach acht Tagen in die AGF-Werte einfließt. Die Liste der nicht-englischsprachigen Filme von Netflix würde der "Tatort" sogar anführen, hier lag in der vergangenen Woche "Just Short of Perfect" mit 9,6 Millionen Nutzungsstunden weltweit vorn. Ein Vergleich mit der rein deutschen Netflix-Nutzung ist nicht möglich, weil Netflix zwar die Top10-Listen auch für einzelne Länder ausweist, hier allerdings ohne konkrete Zahlen.

Der insgesamt weltweit meistgesehene Netflix-Film in der letzten Woche war übrigens mit großem Vorsprung "Red Notice" mit weltweit 129 Millionen Nutzungsstunden. Eine beeindruckende Zahl - hält man aber dagegen, dass beispielweise "Wetten, dass..?" als meistgesehene deutsche Show in diesem Jahr auch auf über 51 Millionen Nutzungsstunden allein in Deutschland kam, dann relativiert sich auch dieser Wert ein Stück weit.