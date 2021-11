Im Mai und Juni 2020 sind bei ProSieben sechs Folgen der nicht gänzlich unumstrittenen Show "Balls" zu sehen gewesen. Der Untertitel ("Für Geld mache ich alles") beschreibt schon sehr gut, worum es geht. Moderator Christian Düren bietet den Kandidatinnen und Kandidaten Geld für eine Reihe von unappetitlichen Aufgaben und Herausforderungen. Mit im Schnitt 11,1 Prozent Marktanteil war das Format am späten Dienstagabend ein schöner Erfolg für den Sender.

Schon Anfang dieses Jahres hat RedSeven Entertainment neue Ausgaben produziert, diese sind bislang aber noch nicht zu sehen gewesen. Auf einen Großteil der neuen Folgen werden die Fans des Formats auch weiterhin warten müssen, für den 14. Dezember hat ProSieben nun aber die Ausstrahlung einer frischen Episode angekündigt. Im Anschluss an "Joko & Klaas gegen ProSieben" ist diese dann erneut am späten Dienstagabend zu sehen. Weitere neun Folgen sind 2022 zu sehen, das bestätigte ProSieben gegenüber DWDL.de.

Fest steht nun außerdem, dass ProSieben "Young Sheldon" ohne Pause fortsetzen wird. Am 6. Dezember ist wie gehabt zur besten Sendezeit das Finale der vierten Staffel zu sehen, eine Woche später geht es dann aber direkt weiter mit dem fünften Durchlauf. Die US-Serie wechselte gerade erst wieder vom Mittwoch- auf den Montagabend. Dort liegt "Young Sheldon" aktuell aber durchgängig im einstelligen Marktanteils-Bereich. Im Schnitt schauen sich weniger als eine Million Menschen die neuen Folgen an. Die fünfte Staffel kommt bald in jedem Fall schnell nach Deutschland, in den USA ist sie erst Anfang Oktober gestartet. Eine sechste und siebte Staffel hat CBS bereits in Auftrag gegeben.