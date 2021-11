In einer Zeit, in der sich die TV-Nutzung immer weiter ausdifferenziert, ist es schwer geworden, Unterhaltungsshows für ein großes Publikum zu schaffen. Dass dieses Genre aber nach wie vor das Potenzial dazu hat, Generationen zu verbinden, zeigte zuletzt unter anderem das Comeback von "Wetten, dass..?" mit mehr als 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

In dem dritten Werkstattgespräch der Veranstaltungsreihe "Vom Wert der Unterhaltung" ging es an diesem Montag darum, wie Unterhaltungsfernsehen verbinden kann. Beschäftigt hat man sich inhaltlich mit der Strahlkraft, Relevanz und Breitenwirksamkeit populäre Unterhaltungsformate. Die Moderation übernahm die Journalistin Vera Linß, einen Input lieferte Florian Kumb, Chef der Programmplanung beim ZDF. Des Weiteren nahmen Georg Hirschberg, Geschäftsführer Prime Productions, Oliver Heidemann, Leiter Hauptredaktion Show im ZDF, Heike Raab, Staatssekretärin in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund für Europa und Medien, sowie Künstlermanagerin Constanze Weihrauch an der Diskussion teil.

Initiiert wurde die Veranstaltungsreihe, bei der auch DWDL.de als Medienpartner mit dabei ist, von der Produzentenallianz, dem Film- und Medienverband NRW, der Film- und Medienstiftung NRW und dem Grimme-Institut. In einem ersten Werkstattgespräch ging es um das Thema Diversität, die zweite Veranstaltung beschäftigte sich mit der Unterhaltung als Wissensvermittler.

Hier sehen Sie die Veranstaltung noch einmal:

