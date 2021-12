Wenige Tage nach dem Tod von Mirco Nontschew hat RTL ein weiteres Special über den Comedian angekündigt. Ausgestrahlt werden soll die Sondersendung sogar zur besten Sendezeit: "Danke Mirco", so der Titel, wird ab Mittwochabend ab 20:15 Uhr laufen und damit dort, wo eigentlich die Wiederholung der Reportage "Einsatz für Henning Baum - Hinter den Kulissen der Polizei" geplant war. Diese wird im Gegenzug komplett gestrichen.

© MG RTL D Markus Küttner

"Danke Mirco" soll noch einmal "an die populärsten Gags sowie unvergesslichsten Auftritte" von Mirco Nontschew erinnern. Erst in der Nacht zum Montag hatte RTL mehrere Specials ausgestrahlt und damit Marktanteile von teils mehr als 20 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Die zweistündige Highlight-Sendung und die Best-of-Ausgaben von "RTL Samstag Nacht" sollen nach Ausstrahlung der Ausstrahlung noch sieben Tage lang auf RTL+ kostenfrei zum Abruf bereitgestellt werden.

Mirco Nontschew war in der vorigen Woche überraschend im Alter von nur 52 Jahren gestorben. Seit 1993 stand er vor der Kamera und wurde vor allem durch seine Rollen in "RTL Samstag Nacht" zum Kult. In den vergangenen Jahren war es ruhig um ihn geworden - bis er im Frühjahr zum Ensemble der ersten Staffel der Amazon-Show "LOL - Last One Laughing" gehörte. Auch in der dritten Staffel, die bereits abgedreht wurde, wird Nontschew im kommenden Jahr noch einmal zu sehen sein.