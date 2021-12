am 08.12.2021 - 10:30 Uhr

Am 17. Dezember wird Alessa-Luise Naujoks erstmals die Sportnachrichten beim Sender ntv vor der Kamera präsentieren. Für RTL Deutschland im Sportressort tätig ist die 29-Jährige bereits seit 2019. Als Multimedia-Sportredakteurin erstellt sie Beiträge für ntv, RTL, aber auch für die Homepages der Sender. Ihr Volontariat absolvierte Naujoks einst in der "ran"-Redaktion.

Sonja Schwetje, ntv Chefredakteurin: „Wir freuen uns, dass mit Alessa-Luisa Naujoks eine kompetente Journalistin und leidenschaftliche Sportexpertin unser Team aus Sportmoderatorinnen und Sportmoderatoren verstärkt. Mit ihrer breitgefächerten Sport-Expertise und besonderen Leidenschaft für die Formel 1 passt sie perfekt zu den ntv Sportnachrichten."

"Sport verbindet uns", sagt derweil Naujoks, die von ganz besonderen Emotionen spricht. "Und genau mit dieser Liebe und Leidenschaft möchte ich den ntv Zuschauern aktuelle Nachrichten und faszinierende Bilder aus der Welt des Sports präsentieren." Das Motto von Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton, "Still we rise", sei auch für sie eine Inspiration und habe sie an ihren Traum glauben lassen, Sport vor Kameras zu präsentieren. Als Multimedia-Redakteurin wird sie auch weiterhin arbeiten.