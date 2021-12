In der Show "Showtime of my Life" will Vox bei den Zuschauerinnen und Zuschauern für die Krebsvorsorge werben. Dafür hatte man sich Anfang des Jahres 16 Promis gekrallt, die sich auf der großen Bühne auszogen, unterstützt wurden sie dabei von Motsi Mabuse und Joachim Llambi. Anfang 2022 wird Vox eine zweite Staffel der Show ausstrahlen, nun haben dafür die Dreharbeiten begonnen. Im Zuge dessen hat der Sender auch verraten, welche Promis im kommenden Jahr zu sehen sein werden.

So lassen bei den Frauen die Schauspielerinnen Sila Sahin-Radlinger, Susan Sideropoulos und Sabine Kaack, Model Lilly Becker, die Moderatorinnen Sonya Kraus und Tanja Bülter, Comedian und Autorin Nicole Jäger sowie Bloggerin und Brustkrebsaktivistin Carolin Kotke die Hüllen fallen. Bei den Männern sind dabei Sänger Mickie Krause, Journalist Heiko Wasser, Schauspieler Jan Sosniok, Moderator Oli Petszokat, die ehemaligen Profi-Handballer Pascal Hens und Michael Roth, Ex Profi-Fußballer Benjamin Köhler sowie der aktuelle "Prince Charming" Kim Tränka.

Moderiert wird "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" erneut von Gastgeber und Guido Maria Kretschmer, der nicht nur sehr präsentes Vox-Gesicht ist, sondern auch Botschafter von DKMS Life. Motsi Mabuse und Joachim Llambi bereiten die Prominenten erneut auf ihre Mission vor. Geplant sind, wie schon in diesem Jahr, zwei Ausgaben. Produziert wird die Show von Seapoint. Redaktionell bei Vox verantwortlich sind Sabine Leopold und Elisabeth Bauer unter der Leitung von Executive Producerin Katja Rieger und Unterhaltungschefin Kirsten Petersen.

Mit 8,8 und 7,3 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe war "Showtime of my Life" Anfang dieses Jahres ein schöner Erfolg für Vox. Darüber hinaus wurde die Show auch noch mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Blauen Panther ausgezeichnet.