Knapp 20 Jahre dauerte es, bis sich Sat.1 an eine Neuauflage von "Geh aufs Ganze!" wagte - und wie es scheint, hat das Publikum die Gameshow mit Jörg Draeger wahrlich vermisst. Die ersten beiden Ausgaben erwiesen sich zuletzt in der Primetime mit Marktanteilen von bis zu 17,5 Prozent in der Zielgruppe als voller Erfolg, sodass der Sender noch vor dem Staffel-Finale beschlossen hat, dass es weitergehen wird.

© Seven.One Entertainment Group Daniel Rosemann

Gleichzeitig habe Daniel Boschmann als Co-Moderator hat gezeigt, "wie wichtig er für die XL-Ausgaben in der Primetime ist: Lässig und souverän hat er die Show zusammengehalten", so Rosemann weiter. "Mit dem Zonk bilden die Drei ein kongeniales Trio."

Und so wird es 2022 also weitere Folgen von "Geh aufs Ganze!" zu sehen geben, wie Sat.1 jetzt bestätigt hat. Wann genau die Ausstrahlung der von UFA Show & Factual produzierten Show erfolgen wird, ist aber noch unklar. Sicher ist dagegen, dass am Freitag noch ein Weihnachtsspecial der Zockershow folgen wird. Und: Am Silvesterabend wird Sat.1 ab 20:15 Uhr noch einmal bis in die Nacht hinein alle drei Folgen der Neuauflage wiederholen.