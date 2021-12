am 09.12.2021 - 14:43 Uhr

Die britische Thriller-Serie "Angela Black", die erst vor wenigen Wochen bei ITV ihre Premiere feierte, wird demnächst auch in Deutschland zu sehen sein. Der Streamingdienst RTL+ hat jetzt angekündigt, die sechs Folgen ab dem 3. Januar ausstrahlen zu wollen. Die Hauptrolle übernimmt Golden-Globe-Gewinnerin Joanne Froggatt ("Downton Abbey"), die zudem als Co-Executive Producerin tätig ist.

Und darum geht es: Angelas Leben erscheint idyllisch - ehrenamtlich arbeitet sie im Tierheim und gemeinsam mit ihren Söhnen und ihrem erfolgreichen und vermeintlich charmanten Ehemann Olivier wohnt sie in einem schönen exklusiven Viertel Londons. Doch hinter der perfekten Fassade ist sie einem grausamen Alltag ausgesetzt. Olivier ist ein brutaler Kontrollfreak, der immer häufiger gewalttätig wird. Obwohl sie mehrfach gedroht hat, ihn zu verlassen, gelingt es ihr nicht. Eines Tages wird sie aus heiterem Himmel von einem Privatdetektiv namens Ed angesprochen. Was er Angela über ihren Mann verrät, hätte sie trotz ihres Martyriums nicht für möglich gehalten.

Für ihren psychologischen Thriller haben die Autoren und Executive Producer Jack und Harry Williams reale Fälle von häuslicher Gewalt recherchiert, um die Dynamik der Geschichte möglichst authentisch zu gestalten. Produziert wurde "Angela Black" von Two Brothers Pictures, das in der Vergangenheit unter anderem für "Fleabag", "The Missing" und "Liar" zuständig war.

Auch "Sissi"-Filme bei RTL+

Unterdessen hat RTL+ auch die Ausstrahlung echter Klassiker angekündigt: Schon von diesem Freitag an finden die "Sissi"-Filme mit Romy Schneider den Weg auf die Streaming-Plattform. Es handelt sich dabei gewissermaßen um die Einstimmung auf die Serien-Neuauflage "Sisi", die am Sonntag ihre Premiere bei RTL+ feiern wird. Ebenfalls schon ab Freitag steht mit "Mädchenjahre einer Königin" auch ein weiterer Romy-Schneider-Film zum Abruf bereit.