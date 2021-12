ZDFneo setzt auch im kommenden Jahr auf Tommi Schmitt: Gleich 24 neue Folgen seiner Personalityshow "Studio Schmitt" hat der Spartensender für 2022 bei Seapoint Productions beauftragt. Die neue Staffel soll demnach nach der Winterpause im März beginnen, kündigte ZDFneo am Freitag an.

Seit dem Start im April hat die wöchentliche Show mit dem Autor und Podcaster eine gute Entwicklung genommen - sowohl inhaltlich als auch mit Blick auf die Quoten. Die bisherigen Ausgaben verzeichneten im Schnitt einen Marktanteil von 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dabei spricht Tommi Schmitt nicht zuletzt das ganz junge Publikum an: So liegt der durchschnittliche Marktanteil bei den 14- bis 29-Jährigen bei 4,1 Prozent. Damit ist "Studio Schmitt" zugleich deutlich erfolgreicher als das zwischenzeitlich von ZDFneo am späten Donnerstagabend getestete Format "Late Night Alter" mit Ariane Alter.

Dazu kommt, dass "Studio Schmitt" auch in der Mediathek gefragt ist: Vom Staffelstart bis zur vorletzten Ausgabe erzielten die Shows nach Angaben des ZDF insgesamt 3,8 Millionen Abrufe. Die meisten davon entfielen auf die Folge mit Karl Lauterbach, die es auf 363.000 Abrufe brachte.

Schmitt hatte vor wenigen Wochen mit DWDL.de über seine TV-Ambitionen gesprochen. "Mein erster Fernsehauftritt war direkt meine eigene Show. Das ist ein großes Privileg, aber auf der anderen Seite wahnsinnig ungesund", sagte er im November - und äußerte zugleich Erwartungen an seine Gäste, die immerhin zwei Drittel der Sendezeit seiner Show einnehmen. "Ich will, dass meine Gäste mehr machen als nur das neue Album in die Kamera zu halten", so Schmitt.