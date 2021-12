am 14.12.2021 - 08:24 Uhr

Ex-"Mord mit Aussicht"-Star Caroline Peters und Natalia Belitski sind ab Ende Januar in einer neuen ZDF-Samstagskrimireihe zu sehen. Wie der Mainzer Sender jetzt ankündigte, läuft die erste Folge von "Kolleginnen" am 29. Januar um 20:15 Uhr. Der Episodentitel lautet "Das böse Kind". Auch eine zweite Folge wurde in den vergangenen Monaten bereits abgedreht (DWDL.de berichtete).

In der Reihe verkörpern Peters und Belitski das ungleiche Ermittlerinnen-Duo, Hauptkommissarin Irene Gaup und ihre 15 Jahre jüngere Kollegin Julia Jungklausen. In ihrem ersten Fall bekommen sie es mit der Leiche eines jungen Mannes zu tun: Am Fundort trifft Irene Gaup (Caroline Peters) auf ihre neue Kollegin. Ausgerechnet Julia Jungklausen (Natalia Belitski), die junge Geliebte ihres Noch-Ehemanns Staatsanwalt Hans Gaup.

Zum Hauptcast des Ermittlerteams zählen zudem Götz Schubert, Karsten Antonio Mielke, Petra Hartung und Cino Djavid. In weiteren Rollen sind Karoline Eichhorn, Marek Harloff und andere zu sehen. Das Buch schrieb Annette Simon nach einer Idee von Alexander Rümelin. Regie führt Vanessa Jopp, die Bildgestaltung übernimmt Hans Fromm. Die Produktion übernimmt Real Film Berlin, Produzentin und Produzent sind Katrin Goetter und Michael Lehmann.

Neuer Schwedenkrimi angekündigt

Neuen Krimistoff hält das ZDF unterdessen auch für den Sonntagabend bereit. Dort ist ab dem 30. Januar um 22:15 Uhr die neue Reihe "Agatha Christies Hjerson" zu sehen. Vier Folgen der schwedisch-deutschen Koproduktion sind geplant. Im Mittelpunkt steht der exzentrische Mordermittler Sven Hjerson (Johan Rheborg), der sich vor Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und nun von der TV-Produzentin Klara Sandberg (Hanna Alström) für eine True-Crime-Show gewonnen werden soll.