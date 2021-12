Im Oktober machte eine Meldung die Runde, die zunächst erst einmal sehr unwirklich wirkte. US-Schauspieler Alec Baldwin hatte am Filmset des Streifens "Rust" die Kamerafrau Halyna Hutchins aus Versehen erschossen (DWDL.de berichtete). Auch Regisseur Joel Souza wurde dabei verletzt, überlebte aber im Gegensatz zur Kamerafrau. Weltweit sorgte der Vorfall für viele Schlagzeilen und Diskussionen über die Sicherheit an Filmsets.

Vor wenigen Tagen hat Baldwin dem US-Sender ABC ein ausführliches Interview gegeben, in dem er über den Vorfall gesprochen hat. Hierzulande ist dieses Interview, das Moderator George Stephanopoulos geführt hat, ab sofort und exklusiv beim Streamingdienst RTL+ zu sehen. Wer das rund 45-minütige Gespräch auf der Plattform sehen will, muss allerdings recht schnell sein. Es ist dort nur bis zum 19. Dezember verfügbar.

Darüber hinaus hat RTL+ nun auch eine Dokumentation angekündigt, in der man sich mit dem Leben von Rudolph Moshammer beschäftigt. "Der käufliche König – Rudolph Moshammer" ist ab dem 10. Januar auf der Plattform zu sehen und verspricht einen Blick "hinter die Fassade des Modezaren", dessen Yorkshire-Terrier Daisy so etwas wie sein Markenzeichen war. 2005 wurde Moshammer in seiner Münchner Villa erdrosselt. "Doch wer war Rudolph Moshammer wirklich? Die Doku taucht ab in eine boulevardeske Scheinwelt und betrachtet das Leben des schillernden Paradiesvogels, der heute als Vorreiter für die LGBTQ+ Community gilt", heißt es in der Beschreibung zur Doku. Auf Spurensuche begibt sich Dragqueen Bambi Mercury, außerdem kommen enge Moshammer-Freunde wie Roberto Blanco zu Wort.