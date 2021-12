Bei der dritten Staffel von "Merz gegen Merz", die noch in diesem Jahr im ZDF zu sehen sein wird, handelt es sich um die letzte. Das hat der Mainzer Sender jetzt bestätigt. Nach insgesamt 24 Folgen ist damit Schluss mit dem Ehekrach zwischen Anne (Annette Frier) und Erik (Christoph Maria Herbst). Die finale Staffel der Comedyserie steht - wie bereits bekannt ist - ab Mittwoch, den 22. Dezember um 10:00 Uhr in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit. Im ZDF laufen am 29. und 30. Dezember ab 22:15 Uhr jeweils vier Folgen am Stück.

Das Team der vorigen Staffeln war auch diesmal wieder dabei: Regisseur Felix Stienz inszenierte nach den Drehbüchern von Ralf Husmann, und neben Annette Frier und Christoph Maria Herbst standen dafür unter anderen Michael Wittenborn, Claudia Rieschel, Carmen-Maja Antoni, Bernd Stegemann und Philip Noah Schwarz in Köln vor der Kamera. Produziert wurde "Merz gegen Merz" von Network Movie.

Und so geht es weiter: In der dritten Staffel hat Anne (Annette Frier) der Firma Reichert den Rücken gekehrt und versucht einen Neuanfang. Das bedeutet eben auch, eine eigene Wohnung zu finden und dafür das Familienhaus hinter sich zu lassen. Das ist durchaus mit Momenten der Nostalgie verbunden. Auch Erik (Christoph Maria Herbst) hält es für das Beste, das Haus zu verkaufen. Schließlich liegen vor beiden Merzens neue Wege. Doch die Rechnung geht nicht auf. Denn sie haben nicht mit Ludwig (Michael Wittenborn) gerechnet. Dessen Demenz ist zwar mittlerweile weit fortgeschritten, doch er kann sich sehr genau daran erinnern, dass das Haus ihm gehört. Und er es geben darf, wem er will. Als ausgerechnet Leon (Philip Noah Schwarz) große Pläne für das einstige gemeinsame Heim offenbart, müssen Anne und Erik mit nicht ganz so fairen Mitteln um die Gunst ihres Sohnes werben.