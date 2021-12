am 16.12.2021 - 11:00 Uhr

Das erst vor wenigen Wochen gestartete SVoD-Angebot Geo Wild ist neuerdings auch Teil von RTL+. "Unser neues Angebot Geo Wild ist im Oktober erfolgreich gestartet; nun wollen wir Wildlife in allen Farben der Natur noch mehr Menschen zugänglich machen", so Oliver Schablitzki, Bereichsleiter Multichannel bei RTL Deutschland. "Dafür bauen wir unser vielfältiges Geo-Wild-Portfolio weiter aus und präsentieren atemberaubende Natur- und Tier-Dokus - darunter viele Deutschland-Premieren - nun auch in der RTL+ Entertainment-Welt."

Gleich zum Start ist beispielsweise die Doku "Die wunderliche Welt von Madagaskar" abrufbar. Am 1. Januar folgt schließlich das Löwinnen-Porträt aus dem Kruger-Nationalpark "Malika: Die Königin der Löwen", bei dem Katja Riemann als Erzählerin fungiert. Ebenfalls zum Start ins Jahr zeigt Geo Wild die Dokuserie "Das Great Barrier Reef – Schatzkiste der Natur".

Geo Wild ist Spin-Off des bereits im Jahr 2014 von RTL Deutschland und dem G+J-Magazin "Geo" gegründeten Pay-TV-Dokumentationskanals Geo Television. Das Angebot mit Natur- und Tier-Dokumentationen entsteht in Zusammenarbeit mit tder "Geo-Redaktion richtet sich nicht zuletzt an Familien und Kinder. Ergänzend zu RTL+ soll die Aufschaltung auf weiteren Plattformen sukzessive erfolgen, heißt es. Zum Start war Geo Wild zunächst bei Vodafone verfügbar (DWDL.de berichtete).

Frank Thomsen, GEO-Publisher bei Gruner + Jahr: "Wir freuen uns, dass Geo Wild jetzt auch auf RTL+ zu sehen ist. Das stärkt die Marke 'Geo' weiter, mit der wir schon heute in allen Kanälen, ob Print, TV, Audio oder Digital, ein breites Publikum mit herausragendem Wissenschaftsjournalismus ansprechen und noch viel mehr vorhaben." 2022 soll die Marke zudem auch bei ntv integriert werden. Passend zu den Natur-Dokus, die dort am Samstagabend laufen werden, ist ein einstündiges Free TV-Fenster von Geo Wild" geplant.