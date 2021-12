Sat.1 macht den Dienstag ab Januar zum neuen Abend für amerikanische Krimiserien. Zuletzt waren "Navy CIS" und Co. hauptsächlich donnerstags zu sehen. Durch den Umzug muss nun auch sixx reagieren, denn der Schwestersender ist gut beraten, fortan dienstags nicht auch amerikanische Krimiformate zu zeigen. Daher werden ab Anfang Januar die bisher dienstags laufenden Programme auf den Donnerstag geschoben. Konkret heißt das: Ab dem 6. Januar laufen donnerstags ab 20:15 Uhr je zwei Wiederholungen von "Elementary", ab 22:15 Uhr gibt es dann einen "Numb3rs"-Doppelpack zu sehen.

Ihren Sendeplatz verlieren somit auch die amerikanischen Mystery-Formate, die über Jahre hinweg bei sixx donnerstags zu finden waren. Sie sind mit Start des neuen Jahres nun am Dienstagabend zu sehen. Den Abend eröffnet ab dem 4. Januar ein "Lucifer"-Doppelpack. Das jüngst mit Quoten von meist weniger als einem Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen nicht allzu gefragte "Mysterious Mermaids" läuft ab Januar nicht mehr zu Primetimestart, sondern erst ab kurz nach 22 Uhr. An einen Doppelpack dieser Serie schließen sich letztlich ab Mitternacht mehrere Episoden der US-Serie "Supergirl" (Staffel zwei) an. Dieser sixx-Serienabend tritt dann gegen die von Sat.1 gesendeten Produktionen "Navy CIS", "Navy CIS: L.A." und "Bull" an (DWDL.de berichtete).



Freitags übernimmt sixx dann die Wiederholung einer neuen ProSieben-Show. Während "The Masked Dancer" bei ProSieben am Donnnerstagabend beheimatet ist, macht sixx am Freitag ab 20:15 Uhr Platz für die lineare Wiederholung. Lead-Out der maskierten Tänzer ab 22:45 Uhr wird bei sixx "100% Hotter - weniger ist mehr" und somit ein Format, in dem Beauty-Experten den Teilnehmenden "etwas mehr Klasse verpassen" wollen.