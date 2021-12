Welchen Auftrag öffentlich-rechtliches Fernsehen, etwa im Bereich der Unterhaltung, künftig genau haben soll, ist weiterhin unklar. Wie stark die Politik ARD und ZDF zur Konzentration auf Information, Bildung und Kultur verdonnern will, zählt schon länger zu den größten Streitfragen, jüngst setzte sich etwa Bavaria-Film-Chef Christian Franckenstein in einem "FAZ"-Gastbeitrag für die Unterhaltung bei den Öffentlich-Rechtlichen ein. WDR-Intendant Tom Buhrow, der in wenigen Tagen den ARD-Vorsitz turnusgemäß abgibt, zeigt sich in der "FAZ" (Dienstagsausgabe) nun erfreut über die stattfindende Debatte. Diese sei "dringend notwendig", erklärt der Intendant. "Es ist legitim, dass der demokratisch gewählte Gesetzgeber die Leistungen und den Auftrag definiert, und unsere Aufgabe ist es, das umzusetzen. Wir sind auch in einen Dialog mit dem Publikum getreten, um unser Angebot in Zukunft noch besser auf dessen Erwartungen auszurichten."

Mehr zum Thema Das komplette Interview mit Tom Buhrow in der "FAZ" (Dienstagsausgabe) €