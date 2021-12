am 23.12.2021 - 15:16 Uhr

Schlechte Nachrichten gibt's kurz vor dem Fest für Fans von Florian Silbereisen und seine Schlagershows: Die für den 15. Januar geplante Live-Show "Schlagerchampions 2022" wird nicht stattfinden. Das hat der MDR am Donnerstag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de unter Verweis auf die unsichere Corona-Lage bestätigt.

"Alle Expertinnen und Experten warnen für den Januar des kommenden Jahres vor einer fünften Corona-Welle und neuen Höchstständen bei den Infektionszahlen. Sie raten dringend dazu, Kontakte und Mobilität in den nächsten Wochen drastisch zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund halten wir es für nicht verantwortbar, diese große Showproduktion, an der viele Menschen beteiligt sind, durchzuführen", erklärten Programmdirektor Klaus Brinkbäumer und Unterhaltungschef Peter Dreckmann in einem gemeinsamen Statement.

"Schweren Herzens" habe man deshalb entschieden, die "Schlagerchampions 2022" abzusagen. "Mit Blick auf die Gesundheit aller an dieser Produktion Beteiligten und mit Blick auf unsere gesellschaftliche Verantwortung, halten wir die Absage dieser Großproduktion für die einzig richtige Entscheidung", so Brinkbäumer und Dreckmann weiter.

Und doch wird das ARD-Publikum am 15. Januar nicht auf Florian Silbereisen verzichten müssen. Unter dem Titel "Schlagerstart.2022 - Silbereisen legt los" ist für 20:15 Uhr bereits eine Ersatzshow in Planung - die dürfte allerdings freilich nicht so groß ausfallen wie die ursprünglich geplante Sendung.