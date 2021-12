Die 19. Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" steht in den Startlöchern. Sie wird 2022 etwas später starten als in den Jahren zuvor – dafür aber auch länger laufen. Los geht es nun am Samstag, 22. Januar 2022 zur besten Sendezeit – und somit einen Tag nach dem Start von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Insgesamt ist die Ausstrahlung von 21 Episoden geplant, zwei mehr als im Vorjahr. Darunter befinden sich zunächst 13 klassische Casting-Ausgaben, in denen Gesangstalente ihr Können vor einer Jury unter Beweis stellen. Danach stehen vier Recall-Folgen an. Zu Ende gehen wird "Deutschland sucht den Superstar" dann mit einer ausgeweiteten Anzahl an Live-Shows: Geplant sind vier Stück, zuletzt ging "DSDS" nur zwei Mal live on air.

In der Regel wird "Deutschland sucht den Superstar" in der Samstagsprimetime zu sehen sein, nur ganz zu Beginn setzt RTL auch auf Ausstrahlungen am Dienstagabend. Diese sind am 25. Januar und 1. Februar als Lead-In von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" geplant. Florian Silbereisen ist in der 19. Staffel erstmals als Kopf der Jury zu sehen, er löst somit Dieter Bohlen ab, der dem Format 18 Staffeln lang seinen Stempel aufdrückte. Neben Silbereisen gehören Singer/Songwriterin Ilse DeLange und Produzent Toby Gad der neuen "DSDS"-Jury an.



Die nun im (Spät-)Winter gezeigten Casting-Episoden finden "dort statt, wo das Leben pulsiert", wie RTL es nennt. Aufgezeichnet wurde in einem gläsernen Studio mitten auf dem Marktplatz in Wernigerode und Burghausen. Das soll verdeutlichen: Die Suche nach dem kommenden Superstar werde "transparent" wie nie. Musikalisch bewegt sich die neue Staffel von Oldie, Rap bis hin zu Pop oder Hardrock. Produziert wird "Deutschland sucht den Superstar" weiterhin von UFA Show & Factual. Das Finale wird 2022 somit vermutlich im Mai zu sehen sein, 2021 fand es bereits Anfang April statt.