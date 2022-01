Im November haben UFA-Produzent Benjamin Benedict und Schauspielerin Lorna Ishema auf der Seriencamp-Veranstaltungsreihe "Work in Progress" einen Einblick in die neue ZDF-Thrillerserie "Der Überfall" gegeben. Die sechs Folgen der Serie spielen an sechs Tagen - im Mittelpunkt stehen verschiedene Personen, deren Lebenswege sich nach einem Überfall zufällig kreuzen.

Nun hat das ZDF verraten, wann die Serie zu sehen sein wird. In der Mediathek gibt’s die Folgen bereits ab dem 25. Februar zu sehen. Im linearen Fernsehen hat man sich gegen eine Event-Programmierung an einem oder wenigen Tagen entschieden. Die erste Folge zeigt das ZDF am Freitag, den 4. März um 21:15 Uhr, einen Tag später folgt die zweite Folge um 21:45. Und auch in den beiden darauffolgenden Wochenenden gibt es freitags und samstag jeweils eine Folge zu sehen.

Neben Lorna Ishema sind unter anderem auch Katja Riemann, Joel Basmann, Sebastian Zimmler, Yasin Boynuince und Karolina Lodyga in "Der Überfall" zu sehen. Und so beschreibt der Sender den Inhalt der Serie: Der Überfall auf einen Eckladen löst eine fatale Kettenreaktion aus. Ein achtjähriger Junge verschwindet und ein Umschlag mit viel Geld wechselt die Besitzer, die Lebenswege von Menschen, die nie etwas miteinander zu tun hatten, prallen heftig aufeinander: Eine Mutter sucht verzweifelt ihr Kind, eine Clique junger Menschen versucht mit allen Mitteln eine Leichtsinnigkeit mit unabsehbaren Folgen wiedergutzumachen, ein vorbestrafter Vater versucht sich reinzuwaschen und die am Abgrund stehende Personalchefin eines Großkonzerns tut alles, um ihren Niedergang zu vertuschen. Auch die mit den Ermittlungen betraute Polizistin Toni gerät in den Strudel der Ereignisse.

Benjamin Benedict sagte im November beim Seriencamp, dass man noch während der Dreharbeiten ständig Dinge verändert habe. Immer wieder gab es noch kleinere Änderungen und Anpassungen, sei es an der Story oder an einzelnen Charakteren. "Ich hoffe, das kommt auch beim Publikum an, wir haben eine lange Reise hinter uns", so Benedict.