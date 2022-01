Wie schon im vergangenen Jahr wird "Unter uns" auch in diesem Jahr wieder eine "Event-Woche" veranstalten. Unter dem Motto "Familienurlaub gebucht. Albtraum bekommen! Geheimnisse, Intrigen und Enthüllungen: all inclusive" fanden die Dreharbeiten bereits im November und Dezember in den Kölner Studios und in der Kulisse der mittelalterlichen Burg Hemmerich bei Brühl statt.

Mit dabei ist Schauspielerin Larissa Marolt, die als raffinierte Intrigantin und Tochter von Rolf Jäger (Stefan Franz) ihrem Vater in nichts nachsteht. "Rolf Jäger ist bei 'Unter uns' ja quasi eine Legende und es macht Spaß als seine Tochter in die Rolle der Bösen zu schlüpfen", so Marolt, deren Serienfigur auf den Namen Fiona hört. "An Fiona begeistert mich ihre Unberechenbarkeit. Man weiß nie, was als Nächstes kommt. Ich mag schwierige, tiefgründige Charaktere."

Und darum geht es: Bambi Hirschberger (Benjamin Heinrich) hat allen Grund zur Freude. Er nimmt an einem Telefon-Gewinnspiel teil und gewinnt überraschend eine Reise für die ganze Familie. Doch noch ahnen die Weigels nicht, dass der wohlverdiente Urlaub nur ein Vorwand ist. Während die Gruppe, bestehend aus Sina (Valea Scalabrino) und Bambi Hirschberger, Paco (Miloš Vuković), Chris (Jan Ammann) und Till Weigel (Constantin Lücke), Ringo Beckmann (Timothy Boldt), Eva Wagner (Claudelle Deckert) und Mareike Ott (Mirja du Mont) erste Reisevorbereitungen treffen, werden sie beobachtet. Als geheimnisvolle Strippenzieherin entpuppt sich Fiona Jäger (Larissa Marolt), die ihren ganz eigenen Plan verfolgt.

Ausgestrahlt wird die "Eventwoche" vom 14. bis 18. Februar auf dem gewohnten Sendeplatz um 17:30 Uhr bei RTL. Schon im vergangenen Jahr hatte "Unter uns" auf eine solche Programmierung gesetzt. Im Schnitt verzeichnete der von UFA Serial Drama produzierte Soap-Dauerbrenner 2021 übrigens einen Marktanteil von etwa zehn Prozent in der Zielgruppe. Gut 1,2 Millionen Fans schalteten täglich ein.