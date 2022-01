Die achte Staffel der britischen Serie "Call the Midwife" kommt in einigen Wochen auch nach Deutschland. Der Sony Channel wird die Episoden ab dem 8. März immer dienstags um 20:15 Uhr ausstrahlen. Zum Auftakt setzt der Sender auf zwei Folgen am Stück, in den Wochen danach gibt’s immer eine Episode zu sehen. Die Serie wurde von Neal Street Productions umgesetzt und von Heidi Thomas kreiert. Thomas Inspirationsquelle sind die Memoiren von Jennifer Worth, die in drei Bestsellern ihr Leben als Hebamme in den 1950er-Jahren im ärmlichen Londoner Stadtteil East End beschreibt.

Die acht Folgen der achten Staffeln spielen im Jahr 1964. Zu Beginn fiebern die Hebammen einer Geburt entgegen, die weitab ihres Einzugsbereichs im Londoner East End bevorsteht: die des nächsten Kindes der Queen. Vor lauter Begeisterung veranstaltet Schwester Violet (Annabelle Apsion) ein Benefiz-Picknick und ein Tippspiel rund um die Frage, ob der royale Neuzugang ein Junge oder ein Mädchen wird.

Für zusätzliche Aufregung im Nonnatus House sorgt die Ankunft der neuen Schwestern Hilda (Fenella Woolgar) und Frances (Ella Bruccoleri). Im Einsatz für andere stellt sich heraus, dass sie auch selbst ein Päckchen zu tragen haben. Neben dem internen Trubel sehen sich die Hebammen wieder mit vielerlei herausfordernden Lebenslagen von Hilfesuchenden im Armenviertel Poplar konfrontiert. Vor Rätsel stellen die Schwestern die bisher unbekannte Krankheit einer ghanaischen Familie und die unerklärlichen Schmerzen eines Manns mit schwangerschaftsähnlichen Symptomen.

Für Nachschub ist übrigens gesorgt: Während der Sony Channel Staffel acht ausstrahlt, ist in Großbritannien gerade der elfte Durchlauf gestartet. Mit durchschnittlich mehr als acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war "Call the Midwife" im vergangenen Jahr nach wie vor ein großer Erfolg für die BBC.