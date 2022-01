Oliver Polak war in den vergangenen Jahren schon in diversen Formaten zuletzt, zuletzt bei Netflix, wo er die Roadtrip-Show "Your Life is a Joke" präsentierte. Nun steht eine neue Sendung mit ihm bevor: "Gedankenpalast" nennt sich eine neue Talkshow, die das BR Fernsehen erstmals am Donnerstag, den 24. Februar um 23:15 Uhr ausstrahlen wird. Insgesamt sind zunächst fünf Folgen geplant, hinter denen die Produktionsfirma Turbokultur steht. Diese zeichnete in der Vergangenheit bereits für Formate wie "Freitag Nacht Jews" oder "Heroes - Aus dem Leben von Comedians" verantwortlich.

Nach Angaben des BR soll Oliver Polak in seiner neuen Sendung seine "ruhige, einfühlsame Seite" zeigen. Dabei könnte auch die Location helfen, denn seine Gäste trifft der Komiker im Wald. "Mächtige Bäume sorgen für eine intime und berührende Atmosphäre, der sich niemand entziehen kann", heißt es. Darauf lassen sich unter anderem Patrick Lindner, Alice Hasters, Lady Bitch Ray, Sabrina Setlur, Sarah-Lee Heinrich und Yasmine M’Barek ein.