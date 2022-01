Dass die Marke "Stern" im Programm von RTL künftig eine größere Rolle spielen soll, ist bekannt. Und doch überraschte in dieser Woche die Nachricht, dass die zusätzliche Sonntags-Ausgabe von "Stern TV" in dieser Woche, bei der es sich erklärtermaßen um einen Testlauf handelt, nicht von Steffen Hallaschka präsentiert wird, sondern von Frauke Ludowig und Nikolaus Blome (DWDL.de berichtete).

Teil der Sendung wird dann übrigens auch "Der heiße Stuhl" sein, wie RTL jetzt angekündigt hat - was insofern bemerkenswert ist, weil es einst der nun abwesende Steffen Hallaschka war, der eine Neuauflage der legendären Talkshow präsentierte (DWDL.de berichtete). Mehr als fünf Jahre ist das inzwischen her - und trotz der Ankündigung, das Konzept weiterentwickeln zu wollen, blieb es bei dem einmaligen Comeback.

Umso überraschender, dass der "heiße Stuhl" nun also doch noch einmal zurückkehren wird. Auf ihm soll am kommenden Sonntag Marcus Fuchs, der Kopf der "Querdenker"-Bewegung in Dresden, Platz nehmen und seine Position vertreten, kündigte RTL jetzt an.

Generell soll "Stern TV"-Sendung am Sonntag Themen in den Fokus rücken, "die die Menschen bewegen und ihre Lebenswirklichkeit betreffen - relevant, meinungsstark und unterhaltsam zugleich", wie es von Seiten des Senders heißt. Zu Gast sind etwa die Schauspielerin Elena Uhlig und "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi sowie weitere Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. So werden unter anderem der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer und Ex-Fußballer Stefan Effenberg diskutieren.

Und Steffen Hallaschka? Er wird erst am kommenden Mittwoch wieder für "Stern TV" vor der Kamera stehen - in einer verlängerten Ausgabe. Kleine Randnotiz: Am Ende einer am Donnerstagabend ausgestrahlten Spezial-Sendung zum Thema Wohnen verzichtete der Moderator übrigens darauf, auf die Sonntags-Ausgabe mit Ludowig und Blome hinzuweisen.