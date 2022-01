am 14.01.2022 - 17:15 Uhr

Zum zweiten Mal in diesem Jahr schiebt Das Erste am kommenden Montag um 20:15 Uhr ein "ARD Extra: Die Corona-Lage" in sein Programm ein. Die von Markus Gürne präsentierte Sendung erhält dann zudem mehr Sendezeit als üblich und ist auf 30 statt der gewohnten 15 Minunten angesetzt. Genauere Details zu den geplanten Inhalten hat die ARD bislang nicht bekannt gegeben.

Fest steht aber, dass "Hart aber fair" dann direkt im Anschluss um 20:45 Uhr und damit 15 Minuten früher als üblich starten wird. Bei Frank Plasberg wird dann zum Thema "In der Omikronwelle - was bringt eine Impfpflicht?" diskutiert. Auch alle nachfolgenden Sendungen beginnen dann eine viertel Stunde früher als ursprünglich angekündigt, die "Tagesthemen" starten also schon um 22 Uhr. Die ursprünglich für 20:15 Uhr angekündigte Doku "Erlebnis Erde: Tierische Heimkehrer" entfällt, einen Nachholtermin hat Das Erste noch nicht genannt.