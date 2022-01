Zwischen März und Juni 2020 ist die Serie "Almost Paradise" in den USA bei WGN America, heute besser bekannt als NewsNation, zu sehen gewesen. Nun steht demnächst auch die Deutschlandpremiere der zehn Folgen an. Sony AXN hat die Ausstrahlung der Serie für März angekündigt. Ab dem 9. März gibt es jeden Mittwoch ab 21 Uhr eine neue Folge der Serie zu sehen.

Und darum geht’s inhaltlich: Dem ehemaligen Undercoveragenten der Drug Enforcement Administration (DEA) Alex Walker wird von seinem Partner übel mitgespielt und er wird daraufhin in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Jetzt steht der Mann, der sich bei DEA einen Namen gemacht hat, vor der Frage: Was macht man als ausgemusterter Agent im besten Alter? Walker entscheidet sich für das vermeintliche Paradies, zieht auf die kleine philippinische Insel Cebu, arbeitet in einem Geschenkladen im luxuriösesten Resort-Hotel der Insel, bekommt von den Vereinigten Staaten eine Invalidenrente, die er regelmäßig von einer US-Marinebasis abholt, und frönt – mehr gelangweilt als interessiert – dem Leben auf der kleinen Tropeninsel.

Allerdings: Wo es schön ist, ist das große Geld nicht weit. Und wo das große Geld lockt, gibt es auch immer welche, die es haben wollen: Internationale Schmuggler geben sich auf der Insel genauso die Ehre wie Mafiabanden, zwielichtige Geschäftsleute oder skrupellose Entführer. Walker, der immer auf der Suche ist, schnell und legal etwas Geld dazuzuverdienen, findet sich in haarsträubenden und lebensbedrohlichen Situationen wieder: Mal geht es um Detektivin Kai, auf die er sich immer verlassen kann und der er sich verpflichtet fühlt. Aber auch seine eigene Tochter ist nicht vor den Fängen der Verbrecher sicher. Und dann taucht da auch noch sein Ex-Partner auf der Insel auf, um einen ganz speziellen Job zu erledigen – und dieser Job heißt: Walker!

"Almost Paradise" ist die erste US-amerikanische Serie, die komplett auf den Philippinen gedreht wurde. In der Hauptrolle des Alex Walker ist Christian Kane zu sehen, der in seiner amerikanischen Heimat nicht nur als Kino- und Seriendarsteller bekannt ist, sondern auch als Country-Sänger Erfolge feiert. An seiner Seite agiert Samantha Michelle als Detektivin Kai Mendoza.