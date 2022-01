Im April 2022 übernimmt Stefanie Schoeneborn die Leitung des ZDF-"Auslandsjournals". Sie tritt damit die Nachfolge von Katrin Helwich an, die die Redaktion von Dezember 2017 bis Oktober 2021 leitete, ehe sie im Alter von nur 45 Jahren überraschend verstarb. Stefanie Schoeneborn ist seit 2001 fürs ZDF tätig, zunächst als Producerin und Autorin im ZDF-Studio Südwesteuropa in Paris, von 2006 bis 2017 als Reporterin und Videojournalistin im ZDF-Landesstudio Niedersachsen, seit vier Jahren nun im ZDF-Studio Ostasien in Peking.

Mit Ulf Röller, Leiter des ZDF-Studios in Peking, hatte sie zuletzt die Dokumentationen "Chinas großer Plan – Der Griff nach der Weltmacht", "Inside China – Wie die Pandemie das Land verändert" und "In Quarantäne – Chinas Kampf gegen das Coronavirus" realisiert. Anlässlich der Olympischen Winterspiele arbeitet sie derzeit mit Ulf Röller, Elmar Theveßen und Annette Brieger an der "auslandsjournal"-Dokumentation "Die Rivalen – China versus USA", die am 2. Februar gezeigt wird. Die Olympischen Spiele sind das letzte Großereignis, das sie in China verfolgt, danach wechselt sie dann nach Mainz.

Matthias Fornoff, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen: "Als erfahrene Korrespondentin weiß Stefanie Schoeneborn um die Herausforderungen, vor denen unabhängige Auslandsberichterstattung in China und anderen Ländern der Welt immer wieder steht. Mit diesen Kenntnissen und ihrem journalistischen Blick für die relevanten Themen wird sie die erfolgreiche Arbeit in der 'auslandsjournal'-Redaktion bestens fortführen."