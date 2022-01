© ARD/ZDF

Das ZDF wiederum wird am Freitagabend die Partie zwischen Deutschland und Norwegen übertragen, deren Anpfiff jedoch erst um 20:30 Uhr erfolgt - damit gibt's kurzerhand also sportliche Konkurrenz für den Auftakt der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL. Die weiteren Hauptrundenspiele beginnen danach wieder jeweils um 18:00 Uhr: Das Erste zeigt am Sonntag die Begegnung der deutschen Mannschaft gegen Schweden, ehe das Spiel gegen Russland am Dienstag im ZDF zu sehen sein wird.

Hohe Quoten dürften garantiert sein, schließlich erreichten schon die vergangenen beiden Spiele der Vorrunde im Schnitt jeweils mehr als fünf Millionen Fans bei ARD und ZDF. Zuletzt lagen die Marktanteile beim Gesamtpublikum sowie bei den 14- bis 49-Jährigen bei über 20 Prozent.