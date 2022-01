Seit Facebook sein Angebot "Facebook News" - ein eigener Bereich in der App mit Meldungen von Medien - im Frühjahr vergangenen Jahres auch in Deutschalnd an den Start brachte, war die Springer-Tochter Upday mit der Kuratierung beauftragt - was für reichlich Kritik bei anderen Verlagen sorgte, die eine Bevorzugung von Springer-eigenen Quellen befürchteten. Springer-Chef Mathias Döpfner, der ja zugleich auch noch immer Vorsitzender des Verleger-Verbandes BDZV ist, gab daher bereits im letzten Jahr zu erkennen, dass man bereit sei, das Mandat für Facebook News abzugeben.

Nun hat sich der Facebook-Konzern Meta für einen neuen Dienstleister entschieden: Ab dem 1. April übernimmt die Nachrichtenagentur dpa die Kuratierung von Facebook News in Deutschland. "Wir freuen uns, dass wir für Facebook News künftig einen Service erbringen können, für den die dpa als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Medien prädestiniert ist," kommentiert Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung. "Als unabhängige Nachrichtenagentur im Eigentum der Medien weisen wir alle Eigenschaften auf, die bei diesem Auftrag gefordert sind. Neutralität und der sekundenaktuelle Überblick über die globale Nachrichtenlage sind zwei davon."

Die Leitung des neu geschaffenen Teams soll Christian Röwekamp übernehmen, der derzeit noch die Themendienst-Redaktion von Deutschlands größter Nachrichtenagentur verantwortet. Vertragspartner von Meta ist die dpa-Tochtergesellschaft dpa-Infocom GmbH. Unter deren Dach soll Röwekam gemeinsam mit Infokom-Geschäftsführer Frank Rumpf ein Team aus erfahrenen Journalistinnen und Journalisten zusammenstellen, die sich dann rein um die Kuratierung von Facebook News kümmern werden und nicht in weitere redaktionelle Abläufe eingebunden sind.