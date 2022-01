Jörg Gehlen ist tot. Der Journalist hat viele Jahre für den Saarländischen Rundfunks (SR) gearbeitet und wurde ein prägender Kopf des Senders, 2011 ging er in die passive Altersteilzeit. Nun ist er im Alter von 69 Jahren verstorben, das hat der Sender am Mittwoch bestätigt. "Jörg Gehlen war als langjähriger Moderator des ‘aktuellen berichts’ für viele Saarländerinnen und Saarländer das Gesicht des SR. Als zuständiger Bereichsleiter hat er mit seinem journalistischen Gespür, seiner Leidenschaft für die Themen, die die Leute im Land bewegen und seiner Menschlichkeit maßgeblich zum großen Erfolg des saarländischen Landesmagazins und vieler weiterer SR-Sendungen beigetragen", sagt Der SR-Intendant Martin Grasmück.

Auch er sei bei Gehlen "in die Lehre" gegangen, so Grasmück weiter. "Ich habe ihm viel zu verdanken. Wir werden ihn nicht vergessen." Gehlen war ein Urgestein des SR. Er begann seine Karriere als freier Mitarbeiter im Hörfunk des Senders. Ende der 1960er Jahre gehörte er zum Gründungsteam des damaligen "Aktuellen Dienst", der herausragend wichtige Nachrichten unmittelbar nach ihrem Eintreffen in die laufenden Sendungen brachte und so die Schnelligkeit des Mediums Radio nutzte. Nach Angaben des SR gab es zur damaligen Zeit bei keinem anderen Radiosender einen entsprechenden Dienst.

1981 wurde Jörg Gehlen beim Saarländischen Rundfunk festangestellt. Zunächst war er Redakteur der Hauptabteilung "Aktuelles und Sport". Dreimal gehörte er zum ARD-Olympiateam und arbeitete auch als Frankreich-Korrespondent in Paris. Gehlen moderierte neben dem "Aktuellen Bericht" und auch viele Wahlsendungen im SR. 1991 wurde er Abteilungsleiter Zeitgeschehen und 2003 Bereichsleiter Landesprogramm.