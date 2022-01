am 19.01.2022 - 14:25 Uhr

RTLzwei hat neue Folgen seiner Reportage-Rihe "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" angekündigt. Zu sehen gibt es die von Good Times produzierte Staffel ab dem 8. Februar jeweils dienstags um 20:15 Uhr - also dort, wo aktuell noch "Hartz und herzlich" läuft.

Inhaltlich geht es in dem Format erneut um Menschen, die alles geben, um die Armut zu verlassen, aber auch um solche, die gerne auf Kosten des Staates leben. Dokumentiert werden auch Familien, in denen sich die Entscheidung zwischen "Arbeiten oder weiterhin von Hartz IV leben?" innerhalb einer Familie unterscheidet, so wie bei den Brüdern Patrick und Christian - während Patrick wieder arbeiten gehen möchte, liegt Christian gerne auf der faulen Haut.

Geplant sind insgesamt fünf neue Folgen von "Armes Deutschland". Zuletzt verzeichnete das Format meist Marktanteile um sechs Prozent in der Zielgruppe und bewegte sich damit oberhalb des Senderschnitts von RTLzwei.