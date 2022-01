UFA Serial Drama wird im Auftrag von Sat.1 ab dem 7. Februar 2022 eine weitere und aus 100 Episoden bestehende Staffel der Ermittler-Sendung "Lenßen übernimmt" produzieren. Schon wenige Tage später kehrt das Format, dann zunächst mit schon zuletzt fertiggestellten Ausgaben, auch zurück ins Line-Up von Sat.1. Startend am Montag, 14. Februar 2022, läuft die Sendung mit dem einst in "Richter Alexander Hold" bekannt gewordenen Juristen Ingo Lenßen wieder um 17 Uhr – und löst dort "Die Gemeinschaftspraxis" ab.

Sat.1 zeigt Doppelfolgen – in Regionen, in denen die Regionalprogramme um 17:30 Uhr nicht zu sehen sind, gibt es also ein weiteres Abenteuer bis ran an die 18-Uhr-Stunde, in der mit "K 11" ein ganz ähnliches Format in Sat.1 zu sehen ist.



"Lenßen übernimmt" ist eine Produktion der Firma UFA Serial Drama, deren Geschäftsführer Markus Brunnemann von einem ungebrochenen Interesse an juritischen Fällen rund um die alltäglichen Probleme der Menschen berichtet. Durch die Bandbreite an Einsätzen sei in dem Lenßen-Format für alle Zuschauerinnen und Zuschauer etwas dabei. "Jeder einzelne Fall, den das Team um Ingo Lenßen lösen muss, überzeugt dabei durch Spannung und Nahbarkeit." Nadia Wölfel ist die Produzentin der Serie, Katja Krimse arbeitet am Set als Producerin.