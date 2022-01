Vor wenigen Tagen überraschte Privatsender RTLzwei mit der Nachricht, sich die Free-TV-Rechte an der amerikanischen Serie "Star Trek: Picard" gesichert zu haben (DWDL.de berichtete). Auch ein anderer Sender mit Sitz in Grünwald hat bei dem Format nun zugeschlagen und darf die Zweitverwertung im frei empfangbaren Fernsehen vornehmen. RTLzwei legt mit der zehnteiligen ersten "Star Trek: Picard"-Staffel Mitte Februar vor, bei Tele 5 laufen entsprechende Wiederholungen dann im weiteren Verlauf des Jahres 2022.

Tele 5-Senderchef Alberto Horta erklärt: "Wir freuen uns außerordentlich über diese beiden Neuzugänge für unser Programm. Tele 5 ist das 'Home of Sci-Fi' im deutschen Free TV, dementsprechend stand die Akquise der beiden neuen Star Trek-Serien für uns ganz oben auf der Agenda. Beide Formate versprechen einen modernen, frischen Blick auf das 'Star Trek'-Universum, aus dem Blickwinkel neuer als auch bereits bekannter Charaktere." Man wolle sich nun gemeinsam mit den Fans auf eine neue Reise begeben.



Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich gerne in fantastische Welten begeben, dürften ohnehin schon jetzt immer mal wieder zu Tele 5 schalten. Aktuell zeigt der Sender am Vorabend "Stargate: Atlantis" und "Stargate" (am Mittwoch jüngst mit guten 1,5 und 1,8% in der Zielgruppe). Bis zurückliegenden Herbst war in der Access Prime auch "Star Trek: Deep Space Nine" beheimatet – das Format sorgte an seinen besten Tagen für teils mehr als drei Prozent und regelmäßig für Werte im Bereich um zwei Prozent. Auf diesem Niveau bewegte sich auch "Star Trek: Das nächste Jahrhundert", das Tele 5 zuletzt im zurückliegenden September im Vorabendprogramm ausstrahlte.