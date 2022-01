© HBO/Sky

Und darum geht es in Staffel zwei: Seit der Trennung von Jules (Hunter Schafer) ist das Leben von Rue (Zendaya) vom Rückfall in die Drogensucht geprägt. Als sie den Dealer Fezco (Angus Cloud) zu einem Drogengeschäft begleitet, gerät sie high in eine brenzlige Situation. Währenddessen versammeln sich die Schülerinnen und Schüler der East Highland zu einer epischen Silvesterparty. Nate (Jacob Elordi) und Cassie (Sydney Sweeney) kommen sich im Bad näher - während seine Ex Maddy (Alexa Demie) an die Tür hämmert. Lexi (Maude Apatow) und Fezco führen ein tiefgründiges Gespräch und tauschen Nummern aus. Laufen sich auch Rue und Jules auf der Party über den Weg? Und hat ihre Liebe noch eine Chance? Doch Rue nimmt im Laufe des Silvesterabends einen Drogencocktail ein, der ihr Leben in Gefahr bringt.

Neben den genannten Schauspielerinnen und Schauspielerin sind in der zweiten Staffel unter anderem auch Nika King, Eric Dane, Algee Smith, Barbie Ferreira, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid und Austin Abrams wieder mit dabei. Sam Levinson, der auch als Executive Producer fungiert, hat auch Staffel zwei kreiert und das Drehbuch geschrieben. Weitere Executive Producer sind Ravi Nandan, Kevin Turen, Will Greenfield, Drake, Adel "Future" Nur, Zendaya, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem und Daphna Levin. Kenneth Yu ist Produzent, Ashley Levinson, Harrison Kreiss, und Julio Perez sind Co-Producers. "Euphoria" wurde in Zusammenarbeit mit A24 produziert und basiert auf der gleichnamigen israelischen Serie, die von Ron Leshem und Daphna Levin von HOT, kreiert wurde.