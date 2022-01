am 27.01.2022 - 11:06 Uhr

Für ZDFneo und die ZDFmediathek entsteht derzeit in Offenbach die neue sechsteilige Serie "Charlie", die dem Bereich Instant-Fiction zugeordnet wird. In den jeweils 15-minütigen Folgen geht es um Charlies Suche nach Identität. Charlie, gespielt von Lea Drinda, fühlt sich weder als Frau noch als Mann. Das Suchen und Finden der eigenen Nicht-Binarität katapultiert dabei nicht nur Charlie, sondern auch ihr Umfeld aus der Komfortzone und rüttelt an scheinbar unumstößlichen Wahrheiten. Einzig im Rap findet Charlie eine Konstante und ein Ventil für die eigenen Gefühle.

Neben Lea Drinda steht Bärbel Schwarz als Charlies Mutter für die Serie vor der Kamera. Ihre Schwester Fabia wird von Katja Bürkle verkörpert. In weiteren Rollen spielen Anna Bardavelidze, Danilo Kamperidis, Dalila Abdallah, Antonije Stankovic, Aiken-Stretje Andresen und Rouven Israel. Kerstin Polte und Greta Benkelmann inszenieren die Drehbücher von Lion H. Lau. Produziert wird "Charlie" von der U5 Filmproduktion. Die Dreharbeiten dauern noch bis zum 11. Februar. Wann die Serie ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.