Abschied nehmen heißt es noch in dieser Woche bei DAZN: Das "Debatte, Vorhersagen und Vorschau" beinhaltende Bundesliga-Format "TGIF", kurz für "Thank Godi it's Friday", wird nach Informationen von DWDL.de nicht fortgesetzt. An diesem Freitag ab sieben Uhr wird die Abschiedsausgabe auf der Plattform angezeigt. Im Februar folgen somit keine weiteren mehr. DAZN hat die Informationen am Donnerstag bestätigt.

"TGIF" war zum Beginn der Saison bei DAZN gestartet – zuletzt präsentierten Christina Rann (früher bei Sky) und David Ploch, der zudem und auch weiterhin Spiele bei DAZN kommentiert, das Format. "TGIF" ist somit bereits die zweite Eigenentwicklung, die die erste Saison nicht überlebt. Bereits wenige Wochen nach dem Saisonstart hatte sich DAZN von der Samstagnachmittag-Livesendung "Tippitaka" mit Abdelkarim wieder getrennt. Im Gegenzug wurden vom Sportstreamer aber auch andere Formate entwickelt – darunter ist etwa die Analyse-Show "Decoded", die sich zunächst ganzen Vereinen und deren Spielphilosophien widmete und inzwischen als wöchentliches Format große Spieler in den Fokus nimmt – aktuell etwa Thomas Müller.

Auch im Februar fortgesetzt werden soll eine Sendung, die zeitgleich mit "TGIF" an den Start ging: Die immer montags entstehende Rückschau "BAM", kurz für "Bundesliga am Montag", in der Tobias Wahnschaffe und Miriam Sinno die Themen des Wochenendes nochmals aufgreifen. Erst zum Start der Bundesliga-Rückrunde hat DAZN zudem mit "Der Spieltag" am späten Sonntagabend eine neue Eigenproduktion mit Elmar Paulke auf den Bildschirm gebracht. Auch diese fasst das sportliche Geschehen auf den Plätzen der Fußball-Bundesliga zusammen.

"TGIF" endet also am Ende einer ohnehin schon turbulenten Woche für DAZN. Der Sportstreamingdienst gab am Dienstag bekannt, dass Neukundinnen und Neukunden mit Beginn des Februars künftig doppelt so viel, nämlich 29,99 Euro monatlich, zahlen müssen, um in den Genuss der Sportübertragungen zu kommen. Für Bestandskunden ändert sich bis Ende Juli erst einmal nichts. Verlängert wurden dafür die Rechte an den Darts-Übertragungen.