Seit Jahren ist Eva Schulz mit ihrem funk-Format "Deutschland3000" erfolgreich. Nun arbeitet die Journalistin erstmals mit dem ARD-Politikmagazin "Report Mainz" zusammen. Konkret wird sie in der nächsten Ausgabe, die am Dienstag im Ersten läuft, gemeinsam mit Philipp Reichert und Aleksandra van de Pol vom "Report"-Team in einer investigativen Presenter-Reportage über Probleme in Impfzentren und bei Ärzten, die Corona-Impfungen verabreichen, berichten.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Eva Schulz, die immer wieder zeigt, dass sie einen ganz eigenen Blick auf gesellschaftspolitische Themen hat, und sind neugierig auf die gemeinsame Erfahrung", so der SWR-Chefredakteur und Fritz Frey, der das Magazin zugleich moderiert. Auch in Zukunft soll Eva Schulz bei "Report Mainz" in Erscheinung treten. Nach Angaben des SWR ist geplant, die Zusammenarbeit in einer der nächsten Ausgaben der Sendung fortzusetzen.