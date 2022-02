© ITV Studios Andreas Habermaier

Der Filmemacher hat lange in Köln gearbeitet. Bei der Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion hat er unter anderem an der "Lindenstraße" oder auch an verschiedenen "Tatorten" gearbeitet. Hinzu kamen auch immer wieder Kinospielfilme wie "Saphirblau" und "Smaragdgrün". Zuletzt setzte er für die Bavaria die Kinofilme "Enfant terrible" und "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" sowie den Netflix-Streifen "Das Privileg - Die Auserwählten", der dort am 9. Februar erscheint, um.

Windlight-Chef Moritz Polter sagt: "Wir planen noch in diesem Jahr den Drehstart für unser erstes Projekt und freuen uns sehr, dass wir Andreas Habermaier als Produktionsleiter für Windlight Pictures gewinnen konnten. Andreas verfügt über umfangreiche Erfahrung in allen Bereichen der Produktion und hat viele herausragende Fernseh- und Kinoprojekte realisiert. Wir schätzen ihn als Teamplayer, seine fachliche Kompetenz und heißen Andreas herzlich willkommen in unserem Team."

Als Windlight Pictures im Sommer des vergangenen Jahres erste Konturen annahm, erklärte Geschäftsführer Polter, dass man beabsichtige, "erstklassige, inspirierende und mitreißende lokale und internationale Projekte mit einer weltweiten Resonanz" zu erschaffen. Details über Projekte des noch jungen Unternehmens gibt es noch nicht.