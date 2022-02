© imago / Lindenthaler Ekkehardt Belle

Ein breiteres Publikum erreichte er schließlich Ende der 70er Jahre im ZDF-Mehrteiler "Die Abenteuer des David Balfour" - in den vier Folgen spielte er die titelgebende Rolle. 1979 übernahm er in Folge die Hauptrolle in "Sunnyboy und Sugarbaby". Anfang der 80er zog er sich aber aus dem klassischen Filmgeschäft zurück, Medienberichten zufolge, weil er eher die Sicherheit schätzte, die ihm durchgehende Synchronaufträge bescherten.



Ekkehardt Belle hinterlässt unter anderem einen Neffen und eine Nichte, die ebenfalls bekannte Stimmen haben. Maximilian sprach unter anderem Aang in "Die Legende von Aang", seine Nichte Jacqueline ist die deutsche Stimme von Lady Gaga in "House of Gucci" und zudem Moderatorin im Radioprogramm von Bayern 3.