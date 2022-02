Das Olympia-Team der ARD-"Sportschau" in Peking schrumpft weiter zusammen: Vor seinem Abflug in Richtung China wurde nun auch Moderator Michael Antwerpes positiv auf das Coronavirus getestet und durfte seinen Flug dementsprechend nicht antreten. Michael Antwerpes war eigentlich als Hauptmoderator im Internationalen Broadcastcenter in den Bergen vorgesehen. Durch seinen Ausfall wird nun kurzfristig Markus Othmer auf diese Position befördert.

Das gleiche Schicksal wie Antwerpes ereilte zuvor auch schon seine Kollegin Lea Wagner. Beide verbleiben in Deutschland - was ihnen immerhin die lange Quarantäne in einem chinesischen Hotel erspart, in der derzeit noch Claus Lufen festsitzt, der erst bei der Einreise positiv getestet worden war. Er dürfte allerdings im Lauf der Spiele zum Team dazustoßen, sofern seine Viruslast unter den Grenzwert gesunken ist.