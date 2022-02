Die Produktionsfirma Komplizen Film schließt sich der Allianz The Creatives an, die somit auf zehn Mitglieder wächst. Aus Deutschland ist auch Razor Film mit dabei, dazu kommen Good Chaos (Großbritannien), Haut Et Court (Frankreich), Lemming Film (Niederlande), Maipo Film (Norwegen), Masha (USA), Spiro (Israel), Unité (Frankreich) und Versus Production (Beglien).

Die Produktionsfirmen von The Creative arbeiten bei Koproduktionen und strategischen Partnerschaften zusammen, tauschen Inforamtionen aus, kombinieren ihre Talent- und Käufer-Netzwerke und verhandeln nach gemeinsamen Regeln. Als Gruppe haben sie eine dreijährige Partnerschaft mit Fremantle zur Entwicklung und Finanzierung ausgewählter Serien geschlossen.

Komplizen Film war 1999 von Janine Jackowski und Maren Ade gegründet worden, 2010 stieß Jonas Dornbach als Geschäftsführer und Produzent hinzu. Komplizen Film hatte sich ursprünglich auf die Produktion von Filmen - darunter der Oscar-nominierte Film "Toni Erdmann" oder jüngst das Prinzessin-Diana-Biopic "Spencer" - spezialisiert, 2019 wurde mit "Skylines" aber auch erstmals eine Serie für Netflix produziert.

"Wir bei Komplizen könnten nicht aufgeregter sein, The Creatives beizutreten, einem Netzwerk von exquisiten internationalen und unabhängigen Produzenten, die unsere Visionen in einer rasanten und dynamischen Branche teilen", so Jackowski und Dornbach. "Was uns antreibt, ist der Drang, spannende und mutige Inhalte mit großen Talenten zu schaffen. Wir wollen mit Filmemachern zusammenarbeiten, die eine eigene Stimme haben, und unsere langfristige Zusammenarbeit mit Autoren, Schöpfern, Regisseuren und Produktionspartnern fortsetzen. Wir glauben, dass unabhängige Produzenten ein wesentlicher Bestandteil für kreative Vielfalt und einzigartige Unterhaltung sind und freuen uns daher sehr auf die Zusammenarbeit mit The Creatives."

Die Co-CEOs von Razor Film, der anderen deutschen Produktionsfirma der Gruppe, bezeichneten den Beitritt von Komplizen Film als "große Bereicherung", Carola Scotta von der Produktionsfirma Haut Et Court, die die Allianz initiiert hatte: "Im Laufe der Jahre hat Komplizen eine erstaunliche Bandbreite an Filmen aus aller Welt produziert, darunter auch die Filme ihres eigenen einzigartigen Talents Maren Ade. Ihr Einstieg in die Serienproduktion machte sie zu einem natürlichen Partner bei The Creatives. Wir sind sehr stolz darauf, Janine Jackowski, Jonas Dornbach, Maren Ade und David Keitsch bei uns begrüßen zu dürfen."