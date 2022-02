Die Sport1 Medien AG erweitert ihren Vorstand: Neben Olaf Schröder als Vorstandsvorsitzenden und Finanzchef Matthias Kirschenhofer gehört diesem künftig auch Robin Seckler an, der künftig sämtliche Digital-Aktivitäten und -Projekte des Konzerns verantwortet, auch die der Plazamedia GmbH als Content-Solutions-Providerim Sport- und Entertainment-Bereich.

Für Heckler ist es eine Rückkehr: Er war von 2013 bis Ende 2017 schon einmal für sämtliche digitalen Aktivitäten von Sport1 zuständig und übernahm 2016 auch die Geschäftsführung Digital Products bei Plazamedia. 2018 nahm er seinen Hut und wechselte als Verwaltungsrat zur damals neu gegründeten Digital Business Consulting Agentur Chameleo AG. Diesen Posten behält er auch weiterhin, Chameleo gehört wie Sport1 zum Highlight Communications-Konzern von Bernhard Burgener. Vor seiner Zeit bei Sport1 war er unter anderem auch schon für die Deutsche Telekom, Burda und ProSiebenSat.1 tätig.

Bernhard Burgener, Aufsichtsratsvorsitzender der Sport1 Medien AG, erklärt, dass man mit Blick auf die "fortschreitende Digitalisierung" die Aktivitäten im Digital-Bereich mit der Schaffung eines eigenen Vorstandsressorts weiter forcieren wolle. "Robin Seckler wird mit seiner langjährigen Erfahrung und seinen umfangreichen Kompetenzen die digitale Diversifizierung und Weiterentwicklung der Unternehmen und Marken der Sport1 Medien Gruppe vorantreiben, bei der Optimierung der technischen Infrastruktur wichtige Impulse setzen und neue Zukunftsthemen auf die Konzern-Agenda bringen."

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG: "Unsere Unternehmensgruppe verfolgt eine crossmediale Content- und Vermarktungsstrategie, die zu einem wesentlichen Teil auch die Entwicklung und Realisierung erfolgversprechender Geschäftsmodelle und Angebote umfasst, um die Chancen der digitalen Transformation bestmöglich zu nutzen. Robin Seckler wird den konsequenten Ausbau unserer digitalen Angebotswelt als neuer Vorstand begleiten, damit wir in einem kompetitiven Umfeld starke Zeichen setzen und innovative Projekte starten können. Gemeinsam mit ihm werden wir im Vorstandsteam unsere starke Marktpositionierung als modernes und innovatives Medien- und Produktionshaus konsequent stärken, um unseren Kunden und Partnern gerade im Digitalbereich ein einzigartiges Leistungsspektrum entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu bieten."

Robin Seckler selbst sagt zu seiner neuen Aufgabe: "Die gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen haben in den vergangenen Jahren noch einmal an Dynamik zugenommen. Im Sport- und Entertainment-Bereich wirken sich der Wandel in der Medienindustrie und der Mediennutzung besonders stark aus: Streaming-Dienste, Video-Plattformen und Mediatheken, Apps und Social-Media-Kanäle ergänzen das gewohnte TV-Angebot. Für die Sport1 Medien Gruppe ist das nicht neu, sondern begleitet uns seit über zehn Jahren: Wir waren schon immer Vorreiter, haben Entwicklungen antizipiert, unsere Produktwelt daran ausgerichtet und optimiert – schließlich bieten wir mit unseren Gesellschaften ein einzigartiges Portfolio im Medienumfeld an. In Zukunft wollen wir die Stärken unseres Konzerns aber noch viel fokussierter für Bundle-Angebote an unsere Kunden und Partner einsetzen. Vor uns liegt eine spannende Zeit mit vielen Chancen und Herausforderungen – gemeinsam werden wir sie mit Leidenschaft und Elan angehen."