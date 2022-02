am 10.02.2022 - 08:07 Uhr

Ein Urgestein verlässt die SWR-Schwarzwaldserie "Die Fallers". Wie der SWR mitteilte, habe sich Schauspielerin Ursula Cantieni entschieden, das Ensemble zu verlassen und 2022 nicht mehr zu drehen. Für alle Fans des Formats, das wöchentlich sonntags um 19:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen ist, heißt das: Noch in allen Episoden, die 2022 ausgestrahlt werden, wird Cantieni in ihrer Rolle als Johanna zu sehen sein. Ihr Ausstieg wird on air dann Anfang 2023 vollzogen.