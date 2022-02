Im Sommer vergangenen Jahres holten Spiegel TV und Autentic, die hierzulande gemeinsam die Pay-TV-Sender Spiegel Geschichte und Spiegel TV Wissen betreiben, das US-Unternehmen CuriosityStream an Bord, das in den USA einen auf Dokumentationen und Non-Fiction spezialisierten Streamingdienst betreibt. Inzwischen halten alle drei Unternehmen je rund ein Drittel am Joint Venture, das hinter den deutschen Sendern steckt.

Von Anfang an war dabei das Ziel, die Marke Curiosity auch nach Deutschland zu bringen. Im Gespräch mit DWDL sagte Geschäftsführer Patrick Hörl im letzten Jahr: "Wir werden da einen Schritt nach dem anderen gehen. Zunächst einmal wird es Programmflächen geben, die unter dem Label Curiosity laufen. Aber auch die Einführung der Kanalmarke ist geplant." Nun gibt es einen Termin für diese Einführung: Am 2. Mai wird Spiegel TV Wissen zum Curiosity Channel.

Um das Stamm-Publikum nicht abzuschrecken versieht man den Sender-Namen allerdings einstweilen mit dem Zusatz "Powered by Spiegel". Er solle beibehalten werden, bis das Publikum "den Übergang verstanden und akzeptiert" habe, wie es vom Unternehmen heißt. Die Kampagne zum Rebranding wird unter dem Motto "The new entertainment brand for people who want to know more" stehen. Doch nicht nur die Verpackung soll sich ändern, auch "umfassende Änderungen am Programm" werden in Aussicht gestellt, wobei einige Titel auch in UHD zum Einsatz kommen sollen - weitere Details will man hier aber erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen. Trotz des neuen Namens werde man aber auch weiterhin "Spiegel"-Programme beibehalten.

Zur Partnerschaft mit CuriosityStream und die Einführung der Marke in Deutschland erläuterte Patrick Hörl im letzten Jahr im Gespräch mit DWDL: "Die Marke Spiegel TV Wissen bedient ein Themenfeld, das man eigentlich oft mit Dingen assoziiert, die nicht oft einen nationalen Charakter haben. Denken wir an die Raumfahrt. Da geht es nicht um eine deutsche Perspektive, sondern vielleicht um das globale Thema der stattfindenden Kommerzialisierung. Diese internationalen Inhalte hat Curiosity, sie brennen dafür, also macht es auch Sinn, die Marke in Deutschland einzuführen."