am 10.02.2022 - 14:22 Uhr

Gerade erst ist Harald Glööckler noch in Südafrika im RTL-Dschungelcamp gewesen und nun hat der Sender schon ein neues Format mit dem extravaganten Modedesigner angekündigt. "Unser neues tierisches Zuhause" heißt das Format, das am Sonntag, den 6. März, erstmals zu sehen sein wird. Los geht’s um 17:30 Uhr, nach einer kurzen Unterbrechung durch "RTL Aktuell" folgt Teil zwei der Sendung ab kurz nach 19 Uhr.

Produziert wird die Tier-Show von Endemol Shine Germany. Und darum geht es: Drei Familien, alle von ihnen ohne besonderes Handwerksgeschick, treten gegeneinander an, um für ihre tierischen Mitbewohnern eine neue Behausung zu gestalten. Harald Glööckler entwirft die Ideen für die neuen Quartiere, die die Familien dann mit Unterstützung von jeweils einem Handwerker umsetzen müssen.

Am Ende entscheidet dann Glööckler, wer das von ihm gestaltete Zuhause für die Tiere am besten umgesetzt hat. Die Sieger-Familie erhält ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Vorerst hat RTL nur eine Folge des neuen Formats von Endemol Shine produzieren lassen. Fortsetzung bei Erfolg wie immer nicht ausgeschlossen.