ZDFneo hat die Ausstrahlung der finnischen Dramedy-Serie "Californian Commando" angekündigt. Die zehn rund 22 minütigen Folgen sind am 25. März ab 23:30 Uhr auf einen Schlag zu sehen. Im linearen Fernsehen erwartet man also eher kein sehr großes Publikum, dafür werden alle Episoden am nächsten Tag um 10 Uhr in der Mediathek zur Verfügung gestellt.

Und darum geht es in der Serie: Der US-Amerikaner Van Hamilton lebt ein sorgenfreies Leben inmitten der kalifornischen High Society. Doch das schöne Leben nimmt ein abruptes Ende, als er mit seiner Freundin Rachel Urlaub in Finnland machen möchte. Gerade in Helsinki gelandet, wird er in der Heimat seiner Mutter plötzlich in Handschellen abgeführt. Denn was Van Hamilton nicht bedacht hat: Er ist mit seiner US-amerikanisch-finnischen Doppelstaatsbürgerschaft zum Militärdienst verpflichtet, sobald er finnischen Boden betritt.

Kurzerhand wird der verwöhnte 23-Jährige gegen seinen Willen von der taffen Militärpolizistin Minttu in ein Ausbildungslager der Armee gesteckt. Van merkt bald, dass das alles kein Zufall ist: Er ist in eine Falle seiner Eltern getappt, die hoffen, dass der Dienst in einer fremden Armee ihren geliebten, aber verwöhnten Sohn endlich zu einem verantwortungsbewussten Mann macht. In der Zwischenzeit muss Rachel lernen, in Helsinki ohne Geld und Rückfahrticket zu überleben. Sie freundet sich mit Vans Verwandten an, die als Underground-Rap-Trio "The Full Moon Bastards" im Haus der Familie Hamilton wohnen.

In den Hauptrollen spielen YouTube-Star und Schauspieler Kian Lawley ("Zac & Mia") und Katherine Hughes ("Ich und Earl und das Mädchen") als Van und Rachel. Darüber hinaus besteht der Cast auch noch aus Johannes Holopainen ("All the Sins"), Fanni Noroila ("HasBeen"),Tommi Korpela ("Bullets") und anderen.