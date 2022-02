am 14.02.2022 - 12:06 Uhr

RTL Deutschland und WarnerMedia arbeiten erstmals als gemeinsame Auftraggeber eines fiktionalen Projekts zusammen. Konkret geht es um die sechsteilige Minsierie "Zwei Seten des Abgrunds", die noch bis Ostern in Köln, Wuppertal und Belgien gedreht wird. Während sich RTL Deutschland die Rechte für die Streaming-Premiere RTL+ sowie eine spätere Ausstrahlung im Free-TV gesichert hat, zeigt Warner TV Serie die Produktion von Warner Bros. ITVP im Pay-TV. Darüber hinaus wird HBO Max, die Streaming-Plattform von WarnerMedia, die Serie als "Max Original" in weiteren 61 Märkten in den USA, Lateinamerika und Europa launchen.

In "Zwei Seiten des Abgrunds" steuert die Wuppertaler Polizistin Luise Berg auf eine unausweichliche Katastrophe zu, nachdem der Mörder ihrer Tochter frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird. Ein psychologisch vielschichtiges Verwirrspiel beginnt, bei dem die Grenzen von Schuld und Unschuld, Tätern und Opfern, von Recht und Gerechtigkeit konstant verwischen. Eine hochspannende Geschichte von Kontrollverlust und darüber, was dieser mit Menschen, deren Beziehungen und Lebensumständen macht.

Creatorin und Autorin ist Kristin Derfler ("Brüder", "Dein Leben gehört mir"), die auch als Creative Producerin fungiert, Regie führt Anno Saul ("Charité" Staffel 2, "Die Welt steht still").

© WarnerMedia Anke Greifeneder

© RTL / Boris Breuer Hauke Bartel

Die Hauptrolle übernimmt Anne Ratte-Polle ("Dark", "Es gilt das gesprochene Wort"). Daneben sind Lea van Acken ("Sløborn", "Das Tagebuch der Anne Frank") und Newcomer Anton Dreger in der Serie zu sehen. In weiteren Rollen stehen unter anderem Renato Schuch ("Dogs of Berlin", "Teufelsmoor"), Dirk Martens ("Spy City", "Kleo"), Ann-Kathrin Kramer ("Ohne Ausweg", "Die Frau im Meer"), Senita Huskic ("Der Zürich-Krimi"), Claudia Eisinger ("Gut gegen Nordwind", "Der Masuren-Krimi") sowie Maximilian Brauer ("Der Überfall", "Tempel") vor der Kamera von Martin L. Ludwig.

Verena Monssen und Bernd von Fehrn sind als Produzentin beziehungsweise Produzent an Bord, als Executive Producer fungieren Nico Grein (RTL+) unter der Leitung von Hauke Bartel sowie für Warner TV Serie Hannes Heyelmann und Anke Greifeneder, die auch die Redaktionsleitung innehat. Producerin ist Roxana Richters, die Produktionsleitung liegt wiedderum bei Peter Faber und die Herstellungsleitung bei Warner Bros. ITVP verantworten Simone Reucher und Silke Satin.