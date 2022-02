Am 20. März ist kalendarischer Frühlingsanfang. Einen Tag später, also am 21. März will RTLzwei nach eigenen Angaben auch im Programm den Frühling einläuten und schickt deshalb die nächste Staffel von "Love Island" auf Sendung. Zum zweiten Mal gibt es von der Kuppelshow eine Frühjahrsvariante, die erneut auf Teneriffa entsteht. Die Auftaktsendung läuft um 20:15 Uhr, danach geht "Love Island" immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr On Air.

"Im Rausch der Frühlingsgefühle erleben die flirtwilligen Islander aufregende Begegnungen und prickelnde Dates und finden dabei vielleicht sogar die wahre Liebe", verspricht der Privatsender. Die kommende Staffel wird wie schon die Runde im zurückliegenden Herbst von Sylvie Meis präsentiert. Das Staffelfinale von "Love Island" soll am 11. April über die Bühne gehen. Somit dürfte auch die diesjährige Frühjahrs-Staffel, genau wie die im Jahr 2021, aus 19 Episoden bestehen – und somit eine Woche kürzer sein als die Herbststaffeln, die zuletzt mit 25 Ausgaben im Programm von RTLzwei vertreten waren.

Die Sendung, in der flirtwillige Singles eine gemeinsame Villa beziehen, wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben. Zuletzt waren die Quoten hierzulande stark rückläufig. Von den im Schnitt über neun Prozent bei den Umworbenen, die etwa die zweite Staffel noch erzielte, waren die 2021 gesendeten Staffeln fünf und sechs ein gutes Stück entfernt.

Im Frühjahr erzielte RTLzwei mit "Love Island" noch passable 6,3 Prozent, im Herbst ging das Interesse um einen weiteren Prozentpunkt zurück, was angesichts der aufwändigen Produktion ein echter Rückschlag ist. Allerdings ist "Love Island" digital offenbar ein Renner. Und so plant RTLzwei auch ab 21. März wieder mit viel Liebes-Content auf YouTube, Facebook, TikTok und Co.