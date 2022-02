Die 5 ist quasi die magische Zahl von "Lucky Stars", einer neuen ProSieben-Show, die Christian Düren moderiert. Logischerweise sollen entsprechend fünf Folgen in einer ersten Staffel den Weg ins Programm finden. Zu sehen gibt es die Quiz-Game-Show, die Redseven Entertainment umsetzt, dienstags um 20:15 Uhr – die Premiere steigt am 8. März – kein Zufall, denn die Differenz aus acht und drei sei ebenfalls fünf, wusste der Privatsender in einer Mitteilung zu scherzen.

Diese Programmierung ist auch in Bezug auf die geplante Frühjahrsstaffel von "The Masked Singer" interessiert. Die Staffeln zwei bis vier der verrückten Kostümshow liefen schließlich am Dienstagabend, im zurückliegenden Herbst wanderte das Format dann auf den Samstag. Senderchef Daniel Rosemann sprach damals davon, eine Staffel samstags zeigen zu wollen. Werden es nun mehrere? Bis in den April hinein jedenfalls könnte "The Masked Singer" nicht mehr auf den Dienstag zurückwechseln. Und "Joko und Klaas gegen ProSieben" wartet auch noch auf eine Rückkehr im ersten Halbjahr.

"Lucky Stars" geht zunächst über fünf Quizrunden, in denen der Kandidat oder die Kandidatin gemeinsam mit einem Star je 5.000 Euro gewinnen kann. Nach jeder dieser Runden kann der Betrag verdoppelt werden, sofern der Star eine Challenge meistert. Welcher Star ins Rennen geht, liegt in der Entscheidungsgewalt der Kandidatin oder des Kandidaten. Somit könnten am Ende der fünf Runden bis zu 50.000 Euro auf dem Konto sein.

So läuft das Finale, in dem die Fallhöhe nochmals steigt: Das erspielte Geld wird in fünf Teile aufgeteilt, um die die fünf Stars in fünf Aufgaben nochmals spielen müssen. Schafft der "Lucky Star" die Aufgabe, verdoppelt sich der Anteil. Scheitert er, ist sein Betrag jedoch endgültig verloren.