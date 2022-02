Die Aufregung war groß, als DAZN Ende Januar nicht nur eine kleine Preiserhöhung ankündigte, sondern gleich eine Verdoppelung des bisherigen Monatspreises von 14,99 auf 29,99 Euro (bzw. 24,99 Euro im Jahres-Abo). Bestandskunden sind zwar zunächst von dieser Erhöhung ausgenommen, dieses Versprechen gilt allerdings nur bis zum 31. Juli, dann dürfte es angesichts der stark aufgestockten Fußball-Rechte wohl auch für sie deutlich teurer werden.

Allerdings gibt es offenbar eine Möglichkeit, sich den bisherigen, günstigeren Preis noch für bis zu drei Jahre zu sichern. Der Discounter Aldi weist nun jedenfalls darauf hin, dass die unter anderem dort vertriebenen Prepaid-Karten bislang nicht teurer wurden: Für einen Monat DAZN-Zugang werden dort also weiterhin 14,99 Euro fällig, möglich ist auch eine 3-Monats-Karte, die dann mit 44,99 Euro zu Buche schlägt. Diese Prepaid-Karten gibt es - teils auch in einer Variante für ein ganzes Jahr - nicht nur bei Aldi, sondern auch bei diversen anderen Einzelhändlern.

Tatsächlich heißt es beispielsweise bei Amazon in den Bedingungen: "Der Gutscheinwert berechtigt zur Nutzung von DAZN für die Dauer gemäß der Anzahl der Gutschein Monate" - also unabhängig davon, wie hoch der eigentliche DAZN-Preis zu diesem Zeitpunkt ist. Da sich die Gutscheine bis zu drei Jahre nach dem Kauf einlösen lassen, ließe sich der alte DAZN-Preis also so bis zu drei Jahre sichern. Bleibt nur die Frage, wie lange DAZN die Gutscheine noch zu diesem Preis anbieten wird - dauerhaft wird man das Schlupfloch kaum geöffnet lassen wollen.