am 17.02.2022 - 14:51 Uhr

Ab dem 9. März wird Sat.1 am Mittwochabend nicht nur auf die neue Show "Quiz für Dich" mit Jörg Pilawa setzen, sondern auch auf Impro-Comedy. Im Anschluss an die Quizshow nimmt der Privatsender auf dem Sendeplatz um 22:25 Uhr fünf neue Folgen von "Halbpension mit Schmitz" ins Programm.

Die Comedysendung mit dem von RTL zu Sat.1 gewechselten Ralf Schmitz war erstmals im vorigen Herbst zu sehen, lief damals jedoch noch am späten Freitagabend. Die Quoten fielen durchwachsen aus: Im Schnitt verbuchte "Halbpension mit Schmitz" nur rund 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Zielgruppe schwankten die Marktanteile zwischen mäßigen 6,3 und überzeugenden 9,9 Prozent.

In "Halbpension mit Schmitz" stellt sich Ralf Schmitz gewissermaßen selbst auf die Probe: Bei der Umsetzung kurioser Anweisungen von Spielleiter Pierre M. Krause dürfen der Comedian und seine prominenten Gäste ihrer Spontaneität und ihrem kreativem Wahnsinn freien Lauf lassen. Das Format orientiert sich damit sehr stark an der "Schillerstraße", in der Schmitz einst ebenfalls häufig zu sehen war.

Produziert wird die Impro-Comedy von der Deutschen ProduktionsUnion, die auch für die weiteren Formate mit Ralf Schmitz verantwortlich zeichnet. Von dieser Woche an läuft die von ihm moderierte Kuppelshow "Voll verschossen" zudem wieder jeweils am Freitagabend gegen 22:30 Uhr. Neben einer neuen Folge zeigt Sat.1 in den kommenden Wochen noch einmal Wiederholungen der ersten Staffel.