am 22.02.2022 - 11:30 Uhr

Mehr Sendeflächen für "Stern TV", ein geplanter TV-Ableger für "Gala", dazu "Chefkoch TV" am Morgen - man sieht dem Programm an, dass RTL Deutschland dieser Tage gewillt ist, möglichst viele Printmarken von Gruner+Jahr ins Fernsehen zu bringen. Und nun kommt noch eine weitere Marke dazu: Schon in wenigen Wochen wird "Geolino TV" seine Premiere beim Kindersender Super RTL feiern. Ab dem 19. März läuft das Wissensmagazin jeweils samstags und sonntag um 8 Uhr.

Bei der neuen Sendung handelt es sich um die erste Zusammenarbeit im Bereich der Kinderunterhaltung unter dem Dach von RTL Deutschland. Vor der Kamera werden Maria Meinert ("Woozle Goozle") und Moritz Bäckerling ("Immenhof - Das Abenteuer eines Sommers") stehen, die dem jungen Publikum "auf spielerische Weise Themen aus den Bereichen Umwelt und Nachhaltigkeit, Natur und Tiere oder Wissenschaft und Technik" vermitteln sollen, wie es heißt. Reportagen sind ebenso Teil von "Geolino TV" wie feste Rubriken, in denen Kinder etwa ihre außergewöhnlichen Hobbys vorstellen.

© TVNOW / Annette Etges Thorsten Braun

Bernd Hellermann, Publisher und Editorial Director "Geolino": "Seit mehr als 25 Jahren begleitet 'Geolino' Kinder auf ihrer Entdeckungsreise unserer vielfältigen, spannenden Welt. Ob Magazine, Podcast oder bei Live-Veranstaltungen: Kinder und ihre Eltern schätzen unser Konzept, altersgerecht Wissen und Werte auf unterhaltsame Weise und immer wieder neu zu vermitteln. Diese Stärke teilen wir mit Super RTL und sind uns sicher, unser gemeinsames TV-Projekt hat das Potenzial, sich erfolgreich im Programm zu etablieren."